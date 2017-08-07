Анчелотти назвал главного претендента на выигрыш скудетто

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти назвал главного претендента на выигрыш чемпионского титула в Италии.

"Ювентус" выиграл шесть чемпионских титулов подряд, поэтому они все еще являются фаворитами, несмотря даже на то, что они потеряли Бонуччи", - приводит слова 58-летнего специалиста SquawkaNews.

Напомним, Анчелотти прокомментировал итоги предсезонной подготовки своей команды. | soccernews.ru