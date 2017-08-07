Анчелотти назвал главного претендента на выигрыш скудетто
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти назвал главного претендента на выигрыш чемпионского титула в Италии.
"Ювентус" выиграл шесть чемпионских титулов подряд, поэтому они все еще являются фаворитами, несмотря даже на то, что они потеряли Бонуччи", - приводит слова 58-летнего специалиста SquawkaNews.
Напомним, Анчелотти прокомментировал итоги предсезонной подготовки своей команды. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" - чемпион? Что-то пошло не так
-
В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге
-
Роковая потеря: ЦСКА проигрывает на своем стадионе казанскому "Рубину"
-
"Арсенал" переигрывает "Челси" в серии послематчевых пенальти и завоевывает Суперкубок Англии
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
Лента новостей
-
Луан близок к переходу в "Спартак"
-
Ван Дейк: "Я хотел бы, чтобы "Саутгемптон" рассмотрел предложения тех клубов, которые мной интересуются"
-
"Челси" нацелился на Орье
-
Три футболиста "Шапекоэнсе", выживжие после авиакатастрофы, присутствовали на "Камп Ноу"
-
"Барселона" - "Шапекоэнсе" - 5:0 (обзор)
-
"Барселона" в матче за Кубок Гампера одержала крупную победу над "Шапекоэнсе"
-
Рамос: "Зидан и Моуринью - великолепные тренеры"
-
Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА
-
Витиньо: "Неймар решил поискать себе новый клуб, в котором сможет стать лидером и побороться за "Золотой мяч"
-
Агент намекнул на уход Хави Гарсии из "Зенита"
-
Марсело: "Мы будем биться изо всех сил и защищать имя клуба до самого конца"
-
Моуринью прокомментировал неудачу с трансфером Перишича
-
Витиньо поделился мнением о проблемах Жулиано в "Зените"
-
Рамос: "Мы отдадим борьбе все силы, чтобы завоевать трофей и привезти его домой"
-
"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Ювентуса"
-
Зидан: "С "МЮ" мы сыграем в том же ключе, что и всегда"
-
"Интер" заинтересован в Гарае
-
"Реал" готовит заманчивое предложение по Дибале
-
Каррик: "МЮ" повезло, что Матич согласился на переход"
-
Геззаль присоединился к "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18