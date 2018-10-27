Наставник "Наполи" Карло Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола.

"Я не думаю, что в Италии есть проблемы с футболистами. Да, у нас нет выдающихся талантов, но перспективных игроков достаточно. Проблема в другом. Я бы выделил вопрос со стадионами. Люди не ходят на футбол. Работая в Европе, я увидел, что там всё по-другому. Да и болельщики ведут себя иначе. В Италии дерби приводят к оскорблениям и грубости, а в том же Класико между "Реалом" и "Барселоной" никто не переходит черту" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что 59-летний специалист за пределами Серии А успел поработать в "Челси", ПСЖ, "Реале" и "Баварии".

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