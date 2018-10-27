Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола

Теги наполикарло анчелотти

Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти назвал главную проблему итальянского футбола.

"Я не думаю, что в Италии есть проблемы с футболистами. Да, у нас нет выдающихся талантов, но перспективных игроков достаточно. Проблема в другом. Я бы выделил вопрос со стадионами. Люди не ходят на футбол. Работая в Европе, я увидел, что там всё по-другому. Да и болельщики ведут себя иначе. В Италии дерби приводят к оскорблениям и грубости, а в том же Класико между "Реалом" и "Барселоной" никто не переходит черту" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что 59-летний специалист за пределами Серии А успел поработать в "Челси", ПСЖ, "Реале" и "Баварии".

Не пропустите: Агент Хамшика назвал условия для ухода игрока из "Наполи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 СПАЛ СПАЛ 21 21
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 Дженоа Дженоа 20 20
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов