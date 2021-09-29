Анчелотти назвал причину невероятного поражения "Реала" в матче с "Шерифом"

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Анчелотти назвал причину невероятного поражения "Реала" в матче с "Шерифом"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с молдавским "Шерифом" (1:2).

"Реал" не заслуживал поражения, поэтому я немного расстроен. Нам не повезло. Мы не набрали очков из-за мелких ошибок. Соперник забил голы после контратаки и вбрасывания из аута. Мы нанесли много ударов по воротам, но в футболе порой такое случается. Для "Шерифа" все сложилось отлично, для нас - нет. Мы доминировали в матче, хотя и не действовали интенсивно. Нам нужно выигрывать следующий матч, в группе еще ничего не решено", - приводит слова Анчелотти Movistar.

В 3-м туре "Реал" сыграет с "Шахтером". Матч состоится в Киеве 19 октября.

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