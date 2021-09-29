Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"

Теги карло анчелоттиреал мадрид

Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о причинах поражения "Шерифу" в Лиге чемпионов (1:2), а также высказался о тактических изменениях, в ходе которых Эдуардо Камавинга заканчивал матч на позиции левого защитника, а Федерико Вальверде - правого.

"Я думаю, Камавинге привычна эта позиция, а Вальверде много шел в атаку по правому флангу.

Мы контролировали игру и проиграли не из-за того, что Камавинга играл левого защитника. Мы проиграли из-за неудачного стечения обстоятельств, из-за аута…" – сказал итальянский специалист.

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