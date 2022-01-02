Анчелотти назвал причину поражения "Реала" в матче с "Хетафе"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о поражении своей команды в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:1).

"Мы сами подарили гол сопернику, хотя Милитао обычно безупречно играет в обороне. "Реал" задержался в отпуске на день, поэтому мы не были похожи на ту команду, которая была до Рождества. Это поражение должно разбудить нас. Я не ищу оправдание. Мы играли плохо и потеряли очки. Впрочем, ничего страшного не произошло, "Реал" продолжает лидировать. У нас есть потери в составе, а некоторые футболисты сыграли недостаточно хорошо, например, Бензема", - приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV.

"Реал", набрав в 20 турах 46 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч в чемпионате Испании королевский клуб проведет 8 января на своем поле с "Валенсией".

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