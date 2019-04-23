Анчелотти назвал причину последних неудач "Наполи"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти поделился мнением о выступлениях своей команды в последнее время.

"Нам чего-то не хватает во второй половине сезона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, сказалась потеря игроков. Но мне кажется, что это больше зависит от недостатка мотивации и настроя. Первую половину мы провели великолепно, но второй я разочарован, потому что эта команда может и должна играть лучше", - цитирует Анчелотти Football Italia.

По итогам 33 туров "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 67 очков.

Из Кубка Италии "партенопейцы" вылетели в 1/4 финала от "Милана", а в Лиге Европы на аналогичной стадии от "Арсенала".

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