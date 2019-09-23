Анчелотти назвал причину срыва трансфера Хамеса в "Наполи"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти объяснил, почему итальянскому клубу не удалось купить полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.
"Наполи" хотел купить Хамеса, но "Реал" отказался его продавать. У нас не было возможности его приобрести", - приводит слова Анчелотти Football Italia.
Напомним, что в летнее трансферное окно купить Хамеса хотели "Наполи" и "Атлетико". "Реал" был готов расстаться с игроком за 40 миллионов евро, но потом принял решение не продавать его из-за тяжелой травмы Марко Асенсио.
В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" четыре матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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