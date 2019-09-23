Анчелотти назвал причину срыва трансфера Хамеса в "Наполи"

Теги реал мадриднаполихамес родригескарло анчелотти

Анчелотти назвал причину срыва трансфера Хамеса в "Наполи"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти объяснил, почему итальянскому клубу не удалось купить полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.

"Наполи" хотел купить Хамеса, но "Реал" отказался его продавать. У нас не было возможности его приобрести", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что в летнее трансферное окно купить Хамеса хотели "Наполи" и "Атлетико". "Реал" был готов расстаться с игроком за 40 миллионов евро, но потом принял решение не продавать его из-за тяжелой травмы Марко Асенсио.

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" четыре матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Рамос прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуринью в "Реал". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова

Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов