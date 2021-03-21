Анчелотти назвал сильнейшую команду в мире на данный момент

Теги манчестер ситикарло анчелоттиэвертон

Анчелотти назвал сильнейшую команду в мире на данный момент

Фото Everton FC News: Автор неизвестен

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти после поражения своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии с "Манчестер Сити" (0:2) назвал соперника сильнейшим клубом в мире.

"Мы играли хорошо и выдали свой максимум. Мы контролировали игру на протяжении 80 минут. Нам удалось не дать им создавать моменты, у них были шансы только при стандартных положениях, а это нормально. Я доволен, так как мы играли с лучшей командой в мире. Я считаю, что именно "Манчестер Сити" на данный момент сильнейший в мире. А еще у них самая лучшая скамейка запасных", - приводит слова Анчелотти BBC.

В матче с "Эвертоном" победу "Манчестер Сити" принесли Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне, которые отличились на 84-й и 90-й минутах соответственно.

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