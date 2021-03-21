Анчелотти назвал сильнейшую команду в мире на данный момент
Фото Everton FC News: Автор неизвестен
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти после поражения своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии с "Манчестер Сити" (0:2) назвал соперника сильнейшим клубом в мире.
"Мы играли хорошо и выдали свой максимум. Мы контролировали игру на протяжении 80 минут. Нам удалось не дать им создавать моменты, у них были шансы только при стандартных положениях, а это нормально. Я доволен, так как мы играли с лучшей командой в мире. Я считаю, что именно "Манчестер Сити" на данный момент сильнейший в мире. А еще у них самая лучшая скамейка запасных", - приводит слова Анчелотти BBC.
В матче с "Эвертоном" победу "Манчестер Сити" принесли Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне, которые отличились на 84-й и 90-й минутах соответственно.
Не пропустите: Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" не смогла купить Вейналдума прошлым летом из-за Коутиньо
-
Главные новости дня: 20 марта
-
Гол вратаря Буну в компенсированное время принес "Севилье" ничью в матче с "Вальядолидом"
-
Самые высокооплачиваемые игроки и тренер Бундеслиги - представители "Баварии"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Лента новостей
-
"Барселона" не смогла купить Вейналдума прошлым летом из-за Коутиньо
-
Анчелотти назвал сильнейшую команду в мире на данный момент
-
Уткин связал приход Батуренко в "Ротор" с возможным назначением Семина
-
1
Главные новости дня: 20 марта
-
"Брайтон" уверенно разобрался с "Ньюкаслом" в матче АПЛ
-
1
Гол вратаря Буну в компенсированное время принес "Севилье" ничью в матче с "Вальядолидом"
-
Красич прокомментировал слухи о возможном возвращении в ЦСКА
-
Стало известно, когда Олич получит визу на работу в России
-
Рассказова не вызвали в молодежную сборную России на Евро-2021 из-за конфликта с Умяровым
-
"Шахтер" отказался продать своего игрока в "Баварию" за 25 миллионов евро
-
2
Куман высказался о шансах "Барселоны" на "золотой дубль"
-
1
Самые высокооплачиваемые игроки и тренер Бундеслиги - представители "Баварии"
-
У "Челси" в шорт-листе три центральных защитника
-
Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"
-
"Уэска" сыграла вничью с "Осасуной"
-
1
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии
-
"Болонья" и "Специя" добыли победы в Серии А
-
Ловрен провел тренировку с бойцом смешанных боевых искусств
-
Лёв приступил к изучению испанского языка. Он покинет сборную Германии после Евро-2020
-
1
"Локомотив" не устроили финансовые запросы Иосифова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18