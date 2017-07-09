Анчелотти назвал следующую Лигу Чемпионов самой сложной в истории

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Анчелотти назвал следующую Лигу Чемпионов самой сложной в истории

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти высказался о предстоящей Лиге Чемпионов.

"Я мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в четвёртый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет ещё более сложным, чем когда-либо. Английские гранды возвращаются в гонку - "Челси", "Манчестер Юнайтед". "Барселона" и "Бавария" хотят вернуться на былой уровень. "Ювентус" желает наконец-то взять трофей после стольких упущенных финалов. А "Реал" желает выиграть Лигу Чемпионов в третий раз подряд.

Задачи всех этих команд и амбициозного ПСЖ - как минимум полуфинал. Все они хотят быть в четвёрке лучших. Такой конкуренции в Лиге Чемпионов ещё не было" - приводит слова Анчелотти Corriere dello Sport.

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