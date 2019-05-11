Анчелотти назвал свою задачу у руля "Наполи"
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, какие цели перед ним стоят во главе неаполитанской команды.
"Проведя здесь полный сезон, я понял направление, в котором мы идём. "Наполи" хочет вырасти, у нас серьёзный и разумный проект. Что касается усиления состава, я не хочу, чтобы клуб залезал в долги. Я здесь, чтобы выиграть скудетто. Я не в отпуск приехал", - сказал 59-летний специалист.
Напомним, что Анчелотти возглавил "Наполи" в мае прошлого года, подписав трёхлетний контракт.
В текущем розыгрыше Серии А "партенопейцы" уже гарантировали себе второе место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15