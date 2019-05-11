Анчелотти назвал свою задачу у руля "Наполи"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, какие цели перед ним стоят во главе неаполитанской команды.

"Проведя здесь полный сезон, я понял направление, в котором мы идём. "Наполи" хочет вырасти, у нас серьёзный и разумный проект. Что касается усиления состава, я не хочу, чтобы клуб залезал в долги. Я здесь, чтобы выиграть скудетто. Я не в отпуск приехал", - сказал 59-летний специалист.

Напомним, что Анчелотти возглавил "Наполи" в мае прошлого года, подписав трёхлетний контракт.

В текущем розыгрыше Серии А "партенопейцы" уже гарантировали себе второе место в турнирной таблице.

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