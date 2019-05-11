Анчелотти назвал свою задачу у руля "Наполи"

Теги наполикарло анчелотти

Анчелотти назвал свою задачу у руля "Наполи"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, какие цели перед ним стоят во главе неаполитанской команды.

"Проведя здесь полный сезон, я понял направление, в котором мы идём. "Наполи" хочет вырасти, у нас серьёзный и разумный проект. Что касается усиления состава, я не хочу, чтобы клуб залезал в долги. Я здесь, чтобы выиграть скудетто. Я не в отпуск приехал", - сказал 59-летний специалист.

Напомним, что Анчелотти возглавил "Наполи" в мае прошлого года, подписав трёхлетний контракт.

В текущем розыгрыше Серии А "партенопейцы" уже гарантировали себе второе место в турнирной таблице.

Не пропустите: Диего Коста может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба

"Реал" предложил Зидану две альтернативы Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов