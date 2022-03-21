Анчелотти назвал виновного в разгромном поражении "Реала" от "Барселоны"

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Анчелотти назвал виновного в разгромном поражении "Реала" от "Барселоны"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти взял на себя ответственность за позорный результат воскресного Эль Класико.

Напомним, что "Барселона" на выезде разгромила "сливочных" со счётом 4:0.

"Это моя вина. Мы потерпели тяжёлое поражение, и это вина тренера. Начало матча было хорошим, но при счёте 0:1 мы потеряли контроль над игрой, а "Барса" нашла пространство и доставила нам неприятности. 

Это удар, мы проиграли битву, но у нас есть преимущество в чемпионате. Теперь команде нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям. Мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не надо драматизировать из-за этого матча. Всё пошло не так. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше", - приводит слова Анчелотти Marca.

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