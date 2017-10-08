Анчелотти: "Не думаю о работе с национальной сборной"

Теги италиякарло анчелотти

Анчелотти: "Не думаю о работе с национальной сборной"Известный итальянский тренер Карло Анчелотти рассказал, когда он будет готов принять национальную сборную своей страны.

"Я все еще хочу работать и тренировать каждый день, поэтому я не думаю о работе на международной арене. Я буду тренером сборной Италии тогда, когда я больше не захочу работать каждый день. Конечно же, при условии, что национальная команда будет заинтересована в таком специалисте, как я", - цитирует 58-летнего специалиста Football Italy.

Напомним, Анчелотти засомневался в правильности своего подхода к тренерской деятельности. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов