Анчелотти: "Не думаю о работе с национальной сборной"
Известный итальянский тренер Карло Анчелотти рассказал, когда он будет готов принять национальную сборную своей страны.
"Я все еще хочу работать и тренировать каждый день, поэтому я не думаю о работе на международной арене. Я буду тренером сборной Италии тогда, когда я больше не захочу работать каждый день. Конечно же, при условии, что национальная команда будет заинтересована в таком специалисте, как я", - цитирует 58-летнего специалиста Football Italy.
Напомним, Анчелотти засомневался в правильности своего подхода к тренерской деятельности. | soccernews.ru
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