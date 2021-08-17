Анчелотти не намерен расставаться с Иско

Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не собирается расставаться с хавбеком Иско, о чем уже сообщил руководству клуба, пишет La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, специалист остался доволен работой испанца во время предсезонной подготовки и рассчитывает на него в новом сезоне.

Напомним, что соглашение Иско с "Реалом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 29 матчах, в которых отдал 2 голевых паса.

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