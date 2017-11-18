Анчелотти не подпишет контракт со сборной Италии, пока не определится будущее Тавеккио

Карло Анчелотти приостановил переговоры с Федерацией футбола Италии.

Как сообщает Football Italia, Анчелотти будет ждать, пока определится будущее президента федерации Карло Тавеккио, которого могут снять с должности после непопадания Италии на ЧМ-2018.

Отметим, что Анчелотти не сможет приступить к новой работе раньше 1 июля, из-за соглашения с "Баварией".

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