Анчелотти не полетит сегодня в Лондон из-за коронавируса. Завтра новый тест

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не сможет сегодня вылететь в Лондон вместе со всей командой на матч против "Челси" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что неделю назад итальянский специалист заразился коронавирусом.

Как сообщает журналистка Аранча Родригес, Анчелотти вчера сдал новый ПЦР-тест, а сегодня он показал положительный результат, несмотря на то, что его самочувствие отличное.

По информации источника, тренер "Реала" все еще может попасть на матч своей команды в Лондоне, если завтра новый тест покажет отрицательный результат. В таком случае он прилетит в Лондон прям в день матча.

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