Анчелотти не против ухода Санчеша из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился мнением о положении в мюнхенской команде португальского хавбека Ренату Санчеша.

"Санчеш знает своё положение в команде. Он знает, что конкуренция очень велика. Если Ренату останется - я буду рад, но, если он хочет уйти, то может уходить. Без проблем" - цитирует Анчелотти Goal.com.

Напомним, что этим летом 20-летнего Санчеша пытались подписать "Челси" и "Милан", но клубы не сумели договориться с "Баварией".

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