Анчелотти не считает "Барселону" конкурентом "Реала" в Ла Лиге

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на слова тренера "Барселоны" Хави, который не исключил, что "сине-гранатовые" смогут стать чемпионами Испании в этом сезоне.

"Сейчас "Барса" не является нашим прямым конкурентом. Есть другие команды, которые ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста. Будь я тренером "Барселоны", сказал бы то же, что и Хави", - цитирует Анчелотти Marca.

"Реал" набрал 42 очка в 17 турах Ла Лиги и уверенно лидирует в таблице первенства. "Барса" с 24 баллами в 16 матчах идёт на восьмом месте.

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