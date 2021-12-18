Анчелотти не считает "Барселону" конкурентом "Реала" в Ла Лиге

1 Теги реал мадридкарло анчелоттибарселонахави

Анчелотти не считает "Барселону" конкурентом "Реала" в Ла Лиге

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на слова тренера "Барселоны" Хави, который не исключил, что "сине-гранатовые" смогут стать чемпионами Испании в этом сезоне.

"Сейчас "Барса" не является нашим прямым конкурентом. Есть другие команды, которые ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста. Будь я тренером "Барселоны", сказал бы то же, что и Хави", - цитирует Анчелотти Marca.

"Реал" набрал 42 очка в 17 турах Ла Лиги и уверенно лидирует в таблице первенства. "Барса" с 24 баллами в 16 матчах идёт на восьмом месте.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как правильно заметил , сэр Анчелотти , у Реала только один конкурент - второй мадридский клуб. Барса в данный момент не способна справиться даже с Леганесом ... особенно без главной "звезды" ... Эйбара - Лео Месси.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса

Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов