Анчелотти: "Не смогу решить все проблемы в итальянском футболе"

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Анчелотти: "Не смогу решить все проблемы в итальянском футболе"Известный тренер Карло Анчелотти, последним местом которого была мюнхенская "Бавария", исключил свою работу в сборной Италии.

"Все итальянцы хотят видеть меня во главе национальной сборной, но я хотел бы продолжить работу в клубе. Работа со сборной была бы похожа на смену заданий. Кроме того, я не смогу решить все проблемы итальянского футбола", - цитирует 58-летнего специалиста fichajes.com.

Напомним, Хайнкес раскритиковал Анчелотти. | soccernews.ru

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