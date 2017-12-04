Анчелотти: "Не смогу решить все проблемы в итальянском футболе"

Известный тренер Карло Анчелотти, последним местом которого была мюнхенская "Бавария", исключил свою работу в сборной Италии.

" Все итальянцы хотят видеть меня во главе национальной сборной, но я хотел бы продолжить работу в клубе. Работа со сборной была бы похожа на смену заданий. Кроме того, я не смогу решить все проблемы итальянского футбола ", - цитирует 58-летнего специалиста fichajes.com.

Напомним, Хайнкес раскритиковал Анчелотти. | soccernews.ru