Анчелотти не собирается тренировать сборную Италии
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что в его планах не значится работа в сборной Италии.
"Мне нравится работать ежедневно. Я размышлял о карьере в сборной, но не думаю, что заинтересован в этом", - цитирует Анчелотти ESPN.
62-летний специалист вернулся в "Реал" в июне этого года, заключив контракт до конца сезона 2023/24.
Анчелотти входил в тренерский штаб сборной Италии с 1992 по 1995 год. На ЧМ-1994 "Скуадра Адзурра" дошла до финала, где в серии пенальти уступила Бразилии.
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