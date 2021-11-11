Анчелотти не собирается тренировать сборную Италии

Теги реал мадридиталиякарло анчелотти

Анчелотти не собирается тренировать сборную Италии

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что в его планах не значится работа в сборной Италии.

"Мне нравится работать ежедневно. Я размышлял о карьере в сборной, но не думаю, что заинтересован в этом", - цитирует Анчелотти ESPN.

62-летний специалист вернулся в "Реал" в июне этого года, заключив контракт до конца сезона 2023/24.

Анчелотти входил в тренерский штаб сборной Италии с 1992 по 1995 год. На ЧМ-1994 "Скуадра Адзурра" дошла до финала, где в серии пенальти уступила Бразилии.

Не пропустите: Каземиро поделился мнением об Анчелотти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"

Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов