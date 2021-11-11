Анчелотти не собирается тренировать сборную Италии

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что в его планах не значится работа в сборной Италии.

"Мне нравится работать ежедневно. Я размышлял о карьере в сборной, но не думаю, что заинтересован в этом", - цитирует Анчелотти ESPN.

62-летний специалист вернулся в "Реал" в июне этого года, заключив контракт до конца сезона 2023/24.

Анчелотти входил в тренерский штаб сборной Италии с 1992 по 1995 год. На ЧМ-1994 "Скуадра Адзурра" дошла до финала, где в серии пенальти уступила Бразилии.

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