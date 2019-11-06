Анчелотти не стал нарушать ограничения президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса

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Анчелотти не стал нарушать ограничения президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после матча 4-го тура Лиги чемпионов с "Ред Буллом" (1:1) вернулся на базу и не стал нарушать ограничения президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

Отметим, что игроки "Наполи" отказались возвращаться на клубную базу, так как не согласны с решение президента закрыть команду на неделю в расположении.

Анчелотти, в свою очередь, вернулся в Кастель Вольтурно вместе со своим тренерским штабом. Однако специалист сделал это не потому, что не согласен с решением футболистов, а потому, что боится получить значительный штраф по контракту.

"Наполи", набрав 8 баллов, занимает 2 строчку группы E в Лиге Чемпионов.

Следующие матчи команд в турнире состояться 27 ноября.

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