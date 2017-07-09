Анчелотти: "Не удивлен, что Верратти решил остаться в ПСЖ"

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Анчелотти: "Не удивлен, что Верратти решил остаться в ПСЖ"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался о трансферной саге с полузащитником французского ПСЖ Марко Верратти.

"Я не удивлен , что Верратти в конце концов решил остаться в ПСЖВ своем клубе он чувствует себя королем. Я думаю, что он - счастлив во Франции", - приводит слова наставника чемпиона Германии L'Eequipe.

Напомним, "Барселона" все еще рассчитывает подписать Верратти. | soccernews.ru

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