Анчелотти: "Не удивлен, что Верратти решил остаться в ПСЖ"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался о трансферной саге с полузащитником французского ПСЖ Марко Верратти.

" Я не удивлен , что Верратти в конце концов решил остаться в ПСЖ. В своем клубе он чувствует себя королем. Я думаю, что он - счастлив во Франции ", - приводит слова наставника чемпиона Германии L'Eequipe.

Напомним, "Барселона" все еще рассчитывает подписать Верратти. | soccernews.ru