Анчелотти: "Не знаю, правильный ли у меня подход к работе"

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти засомневался в правильности своего подхода к работе.

"Не знаю, правильный ли у меня подход к работе. Когда я покидал "Реал" мне сказали, что я слишком близок с игроками. А когда я был уволен из "Баварии", меня обвинили в плохом контакте с футболистами" - приводит слова Анчелотти Football Italia.

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