Анчелотти: "Негативный период "Наполи" продолжается. Он уже сильно затянулся"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти высказался по поводу поражения в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (1:2). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Команда не могла сохранить концентрацию и играть целенаправленно, как в ЛЧ с "Ливерпулем". Мы должны были понимать, что в середине недели мы не сможем выдержать высокий темп на протяжении всего матча.

Теперь нам нужно собраться и обсудить, почему этот негативный период продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально", - сказал Анчелотти.

После 14 туров Серии А неаполитанцы идут на седьмом месте в таблице, "Болонья" поднялась на 12-ю строчку.

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