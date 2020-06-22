Анчелотти - о матче с "Ливерпулем": "Эвертон" был очень близок к победе"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0).

"Честно говоря, мы были очень близки к победе, но это была тяжелая и сложная игра. Мы отлично играли, были сосредоточены. В конце были возможности забить.

"Ливерпуль" провел хорошую игру, у них было больше владений, но в обороне мы были действительно хороши", - цитирует Анчелотти BBC.

"Эвертон" занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 баллов.

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