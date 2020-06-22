Анчелотти - о матче с "Ливерпулем": "Эвертон" был очень близок к победе"

Теги карло анчелоттиливерпульэвертон

Анчелотти - о матче с "Ливерпулем": "Эвертон" был очень близок к победе"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0).

"Честно говоря, мы были очень близки к победе, но это была тяжелая и сложная игра. Мы отлично играли, были сосредоточены. В конце были возможности забить.

"Ливерпуль" провел хорошую игру, у них было больше владений, но в обороне мы были действительно хороши", - цитирует Анчелотти BBC.

"Эвертон" занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 баллов.

Не пропустите:  "Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 июня

Главные новости дня: 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов