Анчелотти о переходе Алькантары в "Ливерпуль": "Он разбил мне сердце"

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Анчелотти о переходе Алькантары в "Ливерпуль": "Он разбил мне сердце"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти в шутливой форме высказался о переходе Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

"Он разбил мне сердце. Тьяго - друг. Это потрясающий игрок, фантастический хавбек. Мне посчастливилось в ходе карьеры тренировать лучших, и Тьяго в их числе. Единственный положительный момент - тот факт, что теперь он мой сосед. На этом все.

Считаю, что он выбрал не ту команду. Следовало выбрать синие цвета, не красные. Я шучу. Это великолепный футболист. Мой друг Юрген Клопп будет доволен", - приводит слова Анчелотти As.

Напомним, что Алькантара и Анчелотти знакомы по совместной работе в "Баварии".

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