Анчелотти - об Украине: "Война - это ужас. И точка"

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Анчелотти - об Украине: "Война - это ужас. И точка"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своём отношении к происходящему на Украине.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

"Я удивлён, что подобное происходит в наше время. Надеюсь, что это удастся исправить как можно скорее.

Мой дед пережил Первую мировую войну. Мой отец - Вторую мировую. Они многое мне рассказали. Война - это ужас. И точка", - приводит слова Анчелотти AS.

По информации Marca, тренер лично поддержал украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина.

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