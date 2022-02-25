Анчелотти - об Украине: "Война - это ужас. И точка"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своём отношении к происходящему на Украине.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

"Я удивлён, что подобное происходит в наше время. Надеюсь, что это удастся исправить как можно скорее.

Мой дед пережил Первую мировую войну. Мой отец - Вторую мировую. Они многое мне рассказали. Война - это ужас. И точка", - приводит слова Анчелотти AS.

По информации Marca, тренер лично поддержал украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина.

Не пропустите: Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине. | http://soccernews.ru