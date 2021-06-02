Анчелотти обратился к болельщикам "Эвертона"

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Анчелотти обратился к болельщикам "Эвертона"Фото: твиттер Анчелотти

Новый тренер "Реала" Карло Анчелотти объяснил фанатам "Эвертона" свой уход.

"Я хочу поблагодарить футбольный клуб "Эвертон", моих футболистов и фанатов за возможность тренировать этот фантастический клуб с богатой историей. Я решил уйти, так как получил новый вызов - в "Реале", клубе, который всегда был в моем сердце.

Я ухожу, сохраняя в памяти все великолепные моменты, которые мы пережили вместе. Я желаю "Эвертону" и его болельщикам всего наилучшего", - написал Анчелотти в твиттере.

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