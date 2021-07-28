Анчелотти обсудит с Эдегором будущее игрока

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти намерен обсудить с норвежским полузащитником Мартином Эдегором его будущее в королевском клубе.

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, итальянец вызвал молодого хавбека к себе в офис после новостей о том, что футболист хочет покинуть команду.

Анчелотти заверил игрока, что он будет важной частью команды, однако предупредил, что из-за высокой конкуренции в центре поля он не может гарантировать ему железное место в составе.

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