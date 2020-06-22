Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Испании обвинила главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти в уклонении от уплаты налогов, передает A Bola.

Специалиста подозревают в неуплате налогов за имиджевые права, когда он был тренером "Реала" с 2013-го по 2015 год. В налоговой считают, что за этот период 61-летний тренер заплатил 10% от доходов, хотя должен был 45%. Таким образом, его долг составляет - 1 062 079 евро.

Ранее в неуплате налогов также обвинялись Лионель Месси и Криштиану Роналду. аргентинец в итоге получил 21 месяц тюремного заключения условно, португалец заплатил 18,8 млн евро штрафа.

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