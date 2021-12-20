Анчелотти оценил игру Азара в матче с "Кадисом"

Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об игре бельгийского нападающего Эдена Азара, который сыграл все 90 минут в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (0:0).

"Азару было нелегко войти в игру, но во втором тайме он смотрелся лучше. Эден не привык играть на фланге, так как он чувствует себя лучше в центре. Уверен, что во второй части сезона он станет грозным оружием "Реала", - приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Анчелотти назвал главного конкурента "Реала" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru