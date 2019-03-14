Анчелотти оценил игру Роналду в матче с "Атлетико"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти высоко отозвался об игре форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Подвиг "Ювентуса" стал возможен благодаря выдающемуся футболисту. Все ждали, что игра Роналду будет ухудшаться, но этого не происходит ни на йоту. Он никогда не ошибается, особенно в таких важных матчах, как с "Атлетико". Криштиану может в одиночку добиться результата. Есть прекрасные футболисты, у которых постоянно возникают проблемы в ключевых поединках. И в этом разница между прекрасным футболистом и великим чемпионом", - приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, что 34-летний Роналду оформил хет-трик в матче с "Атлетико", что позволило "Ювентусу" пробиться в 1/4 финала ЛЧ.

Анчелотти работал со звёздным нападающим с 2013 по 2015 год, когда оба были в мадридском "Реале".

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