Анчелотти оценил игру Роналду в сезоне-2019/20

Теги ювентускриштиану роналдукарло анчелотти

Анчелотти оценил игру Роналду в сезоне-2019/20

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу результативности форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне Серии А.

"Он провел обычный для себя сезон - качественный, серьезный и профессиональны. Роналду забил много голов. В следующем сезоне он будет также хорош, не сомневаюсь", - передает слова Анчелотти Calciomercato.

Напомним, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Всего туринский клуб выигрывал скудетто 36 раз, что является рекордом страны.

Роналду в 44 матчах забил 35 голов и сделал 7 ассистов в стане туринцев.

Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бранислав Иванович покинул "Зенит"

Бранислав Иванович покинул "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов