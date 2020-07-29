Анчелотти оценил игру Роналду в сезоне-2019/20

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу результативности форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в текущем сезоне Серии А.

"Он провел обычный для себя сезон - качественный, серьезный и профессиональны. Роналду забил много голов. В следующем сезоне он будет также хорош, не сомневаюсь", - передает слова Анчелотти Calciomercato.

Напомним, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Всего туринский клуб выигрывал скудетто 36 раз, что является рекордом страны.

Роналду в 44 матчах забил 35 голов и сделал 7 ассистов в стане туринцев.

Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона. | http://soccernews.ru