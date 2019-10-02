Анчелотти оценил положение "Наполи" после двух матчей в Лиге Чемпионов



Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с бельгийским "Генком" (0:0).

"Мы знали, что эта игра может быть тяжелой. Мы должны были быть более продуктивными, это все, что я могу сказать о выступлении команды. Каждая игра в Лиге Чемпионов сложна, но мы находимся в хорошем положении после двух игр. Теперь дальше "Зальцбург", - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

"Наполи" в данный момент лидирует в группе Е, набрав 4 очка. В следующем туре неаполитанский клуб на выезде сыграет с "Зальцбургом". Матч состоится 23 октября.

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