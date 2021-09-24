Анчелотти оценил шансы Бензема выиграть "Золотой мяч"
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти порассуждал о том, способен ли форвард Карим Бензема стать обладателем "Золотого мяча".
"Благодаря своим действиям на поле Карим должен быть в списке игроков, претендующих на награду. У него есть время, чтобы взять "Золотой мяч". Я не думаю, что это последний сезон Бензема. Он как вино - чем старше, тем лучше", - приводит слова Анчелотти Marca.
Стоит отметить, что ранее 33-летний француз ни разу не входил даже в тройку номинантов на "Золотой мяч".
В текущем сезоне Бензема забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 7 матчах за "Реал".
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|20
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