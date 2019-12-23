Анчелотти оценил вероятность перехода Ибрагимовича в "Эвертон"



Новый главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что ливерпульский клуб может подписать шведского нападающего "Лос-Анджелес" Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович является моим другом. К моей радости, я работал со многими потрясающими футболистами. Златан завершил свой этап карьеры в МЛС, но я не знаю, какие у него планы сейчас. Возможно, я позвоню ему. Если он захочет перейти в "Эвертон", то я буду рад", - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает 31 декабря 2019 года. Американский клуб предложил форварду новое соглашение. Также на игрока претендуют "Милан", "Болонья" и "Монца".

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