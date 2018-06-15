Анчелотти оценил возможность работы с "Барселоной"

Теги наполикарло анчелоттибарселонаинтер милан

Анчелотти оценил возможность работы с "Барселоной"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что он никогда не возглавит ни "Барселону", ни "Интер".

"Я никогда не работал с национальной сборной, поэтому я когда-нибудь хотел бы это сделать. Ранее я тренировал "Реал", поэтому никогда не возглавлю "Барселону". Тоже самое могу сказать и про "Интер", так как в прошлом я был связан с "Миланом", - приводит слова Анчелотти Football Italia. 

Напомним, что несколько недель назад Анчелотти возглавил "Наполи", подписав с клубом контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: "Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов