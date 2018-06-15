Анчелотти оценил возможность работы с "Барселоной"



Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что он никогда не возглавит ни "Барселону", ни "Интер".

"Я никогда не работал с национальной сборной, поэтому я когда-нибудь хотел бы это сделать. Ранее я тренировал "Реал", поэтому никогда не возглавлю "Барселону". Тоже самое могу сказать и про "Интер", так как в прошлом я был связан с "Миланом", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что несколько недель назад Анчелотти возглавил "Наполи", подписав с клубом контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: "Наполи" предложил "Челси" компромисс в вопросе Сарри. | http://soccernews.ru