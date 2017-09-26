Анчелотти: "Очень важно соблюдать игровой баланс, чтобы избежать контратак ПСЖ"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий поединок против ПСЖ в рамках групповой стадии Лиги Чемпионов.

"У ПСЖ очень хорошая команда фантастического уровня. Новичкам не потребовалось много времени, чтобы стать частью коллектива и занять своё место в игровой системе. Считаю, что ПСЖ очень конкурентоспособная команда в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. В матчах с такими командами нужно хорошо и обороняться, и атаковать. Очень важно соблюдать игровой баланс, чтобы избежать контратак соперника" - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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