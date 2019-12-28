Анчелотти одержал 50-ю победу в АПЛ в 78 матчах. Только четыре тренера сделали это быстрее

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Эвертон", который возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти, обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 2:1.

Анчелотти выиграл свой 50-й матч в английской Премьер-лиге. Для этого ему понадобилось 78 матчей. Ранее он тренировал "Челси".

Быстрее итальянца 50 побед в АПЛ одержали всего четыре наставника: Жозе Моуринью (63), Хосеп Гвардиола (69), Антонио Конте (73) и Мануэль Пеллегрини (75).

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