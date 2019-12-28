Анчелотти одержал 50-ю победу в АПЛ в 78 матчах. Только четыре тренера сделали это быстрее

Теги эвертонкарло анчелоттистатистика

Анчелотти одержал 50-ю победу в АПЛ в 78 матчах. Только четыре тренера сделали это быстрее

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Эвертон", который возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти, обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 2:1.

Анчелотти выиграл свой 50-й матч в английской Премьер-лиге. Для этого ему понадобилось 78 матчей. Ранее он тренировал "Челси".

Быстрее итальянца 50 побед в АПЛ одержали всего четыре наставника: Жозе Моуринью (63), Хосеп Гвардиола (69), Антонио Конте (73) и Мануэль Пеллегрини (75).

Не пропустите: Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Кейна спас "Тоттенхэм" от поражения в матче с "Норвичем"

Гол Кейна спас "Тоттенхэм" от поражения в матче с "Норвичем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 19 32
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
14 Эвертон Эвертон 19 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов