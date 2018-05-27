Анчелотти определил две главные трансферные цели на лето

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Анчелотти определил две главные трансферные цели на лето

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти выделил двух игроков, которых хотел бы видеть у себя в команде.

Как сообщает Football Italia, речь идет о голкипере "Ромы" Алиссоне Бекере и хавбеке "Тоттенхэма" Муссе Дембеле.

Ранее сообщалось, что "Наполи" могут покинуть Жоржиньо, Кальехон и Хамшик.

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