Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"

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Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти определил новую трансферную цель для своего клуба.

Так, по сведениям Sport Mediaset, наставник неаполитанцев заинтересован в подписании вингера "Сассуоло" Маттео Политано. Заполучить 24-летнего игрока вице-чемпионы Италии намерены этим летом.

В нынешнем сезоне Политано забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за "Сассуоло".

Напомним, "Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по Сарри. | soccernews.ru

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