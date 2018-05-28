Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти определил новую трансферную цель для своего клуба.

Так, по сведениям Sport Mediaset, наставник неаполитанцев заинтересован в подписании вингера "Сассуоло" Маттео Политано. Заполучить 24-летнего игрока вице-чемпионы Италии намерены этим летом.

В нынешнем сезоне Политано забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 39 матчах за "Сассуоло".

Напомним, "Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по Сарри. | soccernews.ru