Анчелотти определил первую трансферную цель для "Эвертона"

"Эвертон" может усилиться защитником "Шеффилд Юнайтед" Джоном Иганом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в трансфере 27-летнего ирландца заинтересован новый наставник "ирисок" Карло Анчелотти.

Впрочем, тренерский штаб "клинков" не хочет терять одного из лидеров и рассчитывает его удержать.

В текущем сезоне Иган сыграл за "Шеффилд Юнайтед" 17 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: Анчелотти оценил вероятность перехода Ибрагимовича в "Эвертон". | http://soccernews.ru