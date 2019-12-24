Анчелотти определил первую трансферную цель для "Эвертона"

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Анчелотти определил первую трансферную цель для "Эвертона"

"Эвертон" может усилиться защитником "Шеффилд Юнайтед" Джоном Иганом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в трансфере 27-летнего ирландца заинтересован новый наставник "ирисок" Карло Анчелотти.

Впрочем, тренерский штаб "клинков" не хочет терять одного из лидеров и рассчитывает его удержать.

В текущем сезоне Иган сыграл за "Шеффилд Юнайтед" 17 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: Анчелотти оценил вероятность перехода Ибрагимовича в "Эвертон". | http://soccernews.ru
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