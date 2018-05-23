Анчелотти определился с первым трансфером "Наполи"

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который в ближайшее время подпишет контракт с "Наполи", намерен пригласить в команду футболиста "Баварии" Артуро Видаля.

Анчелотти знаком с чилийцем по работе в мюнхенском клубе.

В сезоне-2017/18 хавбек сыграл в 35 матчах, забив шесть голов и сделав две голевые передачи.

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