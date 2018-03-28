Анчелотти определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, 58-летний специалист рассчитывает вернуться в английскую Премьер-Лигу. Ожидается, что следующим клубом итальянского наставника могут стать лондонские "Челси", "Арсенал" или "Тоттенхэм".

Не пропустите: топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory | soccernews.ru