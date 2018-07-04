Анчелотти определился с приоритетными кандидатами на усиление атаки "Наполи"

Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти определился с приоритетными кандидатами на усиление атаки своей команды.

Так, по сведениям Le 10 Sport, наставник неаполитанцев хотел бы заполучить на "Сан-Паоло" форварда мадридского "Реала" Карима Бензема. Альтернативой же французу он выбрал Марио Балотелли, который этим летом получил статус свободного агента ввиду истекшего срока действия его контракта с "Ниццой".

Напомним, форвард "Наполи" может перейти в "Вест Хэм". | soccernews.ru