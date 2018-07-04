Анчелотти определился с приоритетными кандидатами на усиление атаки "Наполи"

Теги наполикарло анчелоттикарим бенземамарио балотелли

Анчелотти определился с приоритетными кандидатами на усиление атаки "Наполи"Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти определился с приоритетными кандидатами на усиление атаки своей команды.

Так, по сведениям Le 10 Sport, наставник неаполитанцев хотел бы заполучить на "Сан-Паоло" форварда мадридского "Реала" Карима Бензема. Альтернативой же французу он выбрал Марио Балотелли, который этим летом получил статус свободного агента ввиду истекшего срока действия его контракта с "Ниццой".

Напомним, форвард "Наполи" может перейти в "Вест Хэм". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов