Известный итальянский тренер Карло Анчелотти определился со своим следующим клубом, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, следующим летом 58-летний специалист заменит на посту наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера. С "канонирами" трехкратный обладатель кубка чемпионов подпишет контракт сроком на четыре года. За сезон в новом клубе Анчелотти будет зарабатывать 10 миллионов евро без учета премиальных начислений.

Напомним, "Арсенал" потерял Уилшера. | soccernews.ru