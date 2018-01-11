Анчелотти определился со своим следующим клубом

Теги арсенал лондонкарло анчелоттиарсен венгер

Анчелотти определился со своим следующим клубомИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти определился со своим следующим клубом, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, следующим летом 58-летний специалист заменит на посту наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера. С "канонирами" трехкратный обладатель кубка чемпионов подпишет контракт сроком на четыре года. За сезон в новом клубе Анчелотти будет зарабатывать 10 миллионов евро без учета премиальных начислений.

Напомним, "Арсенал" потерял Уилшера. | soccernews.ru

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