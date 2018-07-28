Анчелотти опроверг интерес "Наполи" к Кавани

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Анчелотти опроверг интерес "Наполи" к Кавани

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти опроверг интерес своего клуба к нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.

"Информация о возвращении Кавани в "Наполи" - это слухи, которые бывают на каждом рынке. В моём распоряжении есть фантастические игроки, и мне очень повезло их тренировать. Поэтому меня не интересуют футболисты из других команд" - приводит слова Анчелотти Goal.com.

Напомним, что СМИ также сватают 31-летнего Кавани в мадридский "Реал". 

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