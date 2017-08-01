Анчелотти опроверг скорый уход Ренату Санчеша

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Анчелотти опроверг скорый уход Ренату Санчеша

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти не подтвердил информацию, согласно которой "Челси" договорился об аренде португальского полузащитника Ренату Санчеша.

"Санчеш останется в "Баварии" до закрытия трансферного окна" - цитирует Анчелотти Squawka.

Напомним, что "Бавария" купила 19-летнего Санчеша прошлым летом за 35 миллионов евро. Контракт футболиста с "Рекордмастер" рассчитан до лета 2021 года. | http://soccernews.ru

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