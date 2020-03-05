Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"

Теги манчестер юнайтедкарло анчелоттиэвертон

Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов.

Специалист понесет наказание за то, что после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1) вел себя неподобающе.

? | The FA's statement on Carlo Ancelotti. #EFC pic.twitter.com/hyWtQLxate

— Everton (@Everton) March 5, 2020

Анчелотти был недоволен работой судьи Пола Тирни, который не засчитал гол в конце матча после консультации с арбитрами ВАР. Тренер на повышенных тонах выразил свое недовольство.

После инцидента тренер признал свою вину и принял наказание.

А еще: "Эвертон" объявил о продлении сотрудничества с защитником Холгейтом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"

Football Italia: тер Штеген летом может перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов