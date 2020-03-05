Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов за перепалку с арбитром после матча с "МЮ"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов.

Специалист понесет наказание за то, что после матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1) вел себя неподобающе.

Анчелотти был недоволен работой судьи Пола Тирни, который не засчитал гол в конце матча после консультации с арбитрами ВАР. Тренер на повышенных тонах выразил свое недовольство.

После инцидента тренер признал свою вину и принял наказание.

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