Анчелотти остался недоволен словами агента Левандовски

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал слова агента нападающего Роберта Левандовски.

"Хочу поздравить Левандовски с фантастическим сезоном. В идеальном мире агенты футболистов ничего не говорят" - приводит слова Анчелотти Squawka.

Напомним, что ранее агент Левандовски заявил, что футболист был очень разочарован тем, что команда не помогла ему победить в гонке бомбардиров.

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