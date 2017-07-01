Анчелотти остался недоволен словами агента Левандовски

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Анчелотти остался недоволен словами агента Левандовски

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал слова агента нападающего Роберта Левандовски.

"Хочу поздравить Левандовски с фантастическим сезоном. В идеальном мире агенты футболистов ничего не говорят" - приводит слова Анчелотти Squawka.

Напомним, что ранее агент Левандовски заявил, что футболист был очень разочарован тем, что команда не помогла ему победить в гонке бомбардиров.

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