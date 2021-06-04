Анчелотти отказал "Интеру"

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Анчелотти отказал "Интеру"

Фото твиттер Карло Анчелотти

Новый главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти имел шанс возглавить "Интер", сообщает AS.

По сведениям издания, представители "нерадзурри" контактировали с 61-летним специалистом, но тот ответил отказом.

Именитый наставник дал понять, что не может работать в "Интере" из-за своего прошлого в "Милане".

Напомним, что Анчелотти перешёл в "Реал" из "Эвертона", заключив контракт до 2024 года.

Не пропустите: Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала". | http://soccernews.ru
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